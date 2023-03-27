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25 минут назад

Дочь Александра Малинина потратит на свадьбу миллионы

Мария Кимакович

Дочь певца Александра Малинина Устинья объявила о помолвке еще в феврале. Теперь же девушка назвала стоимость помолвочного кольца и рассказала, какой будет ее свадьба. Об этом сообщает издание «7 дней».

Избранник Устиньи, англичанин Зак, сделал ей предложение в Париже еще в феврале , подарив кольцо с большим бриллиантом стоимостью около трех миллионов рублей.

По словам Малининой, свадьба запомнится всем, кто на ней побывает. Экономить на торжестве невеста не собирается и уже вовсю готовится к предстоящему мероприятию. Детали, правда, Устинья держит в секрете.

Девушка отметила, что свадьба будет большая и красивая, а подробностями обещает поделиться с поклонниками чуть позднее.

На банкет и организацию мероприятия жалеть денег Устинья не собирается. Вполне вероятно, что стоимость торжества будет оцениваться миллионами.

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Напомним, что родители Устиньи выбор дочери одобрили: Александр Малинин и его супруга Эмма в восторге от будущего зятя.

Ранее жена Александра Малинина выложила снимок в раздельном купальнике.

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