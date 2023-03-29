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22 минуты назад

Ольга Бузова пожаловалась на продолжительную травлю

Мария Каткова

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на травлю, которая длится со школьных лет. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Звезда рассказала, что впервые подверглась травле еще в школе. После этого она сталкивалась с буллингом на "Доме 2", где сначала была участницей, а потом ведущей.

До сих пор Бузова сталкивается с травлей. По словам певицы, довольно часто над ней насмехаются другие знаменитости, которые хотят "пропиариться" за ее счет и получить упоминание в медиа.

Бузова пожаловалась на недостаток любви из-за известности

Сама она говорит, что уже не обращает внимание на выпады в ее адрес и уверена, что большинство людей относятся к ней хорошо.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья.

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