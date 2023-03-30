Экс-супруга Ратаковски обвинили в харассменте

Молодая актриса (чье имя держится в секрете) обратилась в издание Variety с признанием, что в 17-летнем возрасте она пережила домогательства со стороны бывшего мужа модели Эмили Ратаковски Себастьяна Бир-Маккларда.

По словам девушки, продюсер предложил ей роль в фильме «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном. Себастьян сделал это в соцсетях. Однако продюсер не предупредил, что актрисе придется сниматься обнаженной. Этот факт вскрылся уже на съемочной площадке и сильно напугал девушку. Также вместо того, чтобы играть в сцене с Паттинсоном, ее поставили в пару с актером, который недавно вышел из тюрьмы.

Вскоре после окончания съемок она начала заниматься сексом с Беар-Макклардом, несмотря на то, что ей все еще было 17.

Другая актриса призналась, что продюсер также связался с ней в соцсетях и, манипулируя своим влиянием в киноиндустрии, начал ухаживать за ней во время съемок фильма «Неограненные алмазы» (на тот момент Себастьян уже был женат на Ратаковски). Их первый секс произошел без согласия девушки. Это произошло в квартире, которую Себастьян делил с Эмили.

Модель публично не отреагировала на обвинения бывшего мужа в харассменте. Однако источники, близкие к Ратаковски, рассказали, что бывшую жену продюсера не удивили подобные заявления молодых актрис.

Напомним, Эмили Ратаковски вышла замуж за кинопродюсера Себастьяна Бир-Маккларда в 2018 году. Их брак распался четыре года спустя из-за измен мужчины.