Супруга российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова в личном блоге ответила на самые частые вопросы поклонников пары.
Куденкова подчеркнула, что ее вины в разводе Ивлева нет.
«Нет, я не уводила мужа из семьи. Как вообще это можно сделать, если люди разводятся? Семьи-то значит уже нет», — объяснила Валерия.
Напомним, Константин был женат на Марии с 1997 года. Экс-супруга шеф-повара неоднократно заявляла журналистам, что подала на развод из-за вскрывшегося факта измены с его стороны. Сам Ивлев отрицает обвинения супруги в неверности.
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