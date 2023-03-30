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25 минут назад

Валерия Куденкова заявила, что не уводила Константина Ивлева из семьи

Мира Маркина

Супруга российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова в личном блоге ответила на самые частые вопросы поклонников пары.

Куденкова подчеркнула, что ее вины в разводе Ивлева нет.

«Нет, я не уводила мужа из семьи. Как вообще это можно сделать, если люди разводятся? Семьи-то значит уже нет», — объяснила Валерия.

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Напомним, Константин был женат на Марии с 1997 года. Экс-супруга шеф-повара неоднократно заявляла журналистам, что подала на развод из-за вскрывшегося факта измены с его стороны. Сам Ивлев отрицает обвинения супруги в неверности.

Ранее «Рамблер» рассказывал об отношениях Павла Деревянко с бывшей женой.

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