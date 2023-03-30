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3 часа назад

Певица Нюша рассказала, что сильно переживала из-за разрыва с Егором Кридом

Мира Маркина

Российская исполнительница Анна Шурочкина (Нюша – творческий псевдоним певицы), будучи гостьей подкаста «Ниче святого», рассказала о периоде жизни после расставания с Егором Кридом. Выпуск опубликован на портале HiFi-стримингового сервиса «Звук».

Нюша призналась, что отказывалась комментировать отношения с рэпером не только из-за тайного характера их романа.

«Есть свои внутренние моменты и переживания. Если я не готова говорить, тогда еще больно переживаю. Когда все прошло, я готова об этом сообщать», — рассказала звезда.

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Напомним, отношения музыканты начали в 2014 году. Роман пара скрывала. О нем стало известно в 2016 году, когда Егор Крид выпустил песню, посвященную разрыву с Нюшей.

Ранее «Рамблер» писал о роли в разводе Константина Ивлева его молодой жены.

Звёзды,Видео,Анна Шурочкина,Крид,Константин Ивлев,
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