Российская исполнительница Анна Шурочкина (Нюша – творческий псевдоним певицы), будучи гостьей подкаста «Ниче святого», рассказала о периоде жизни после расставания с Егором Кридом. Выпуск опубликован на портале HiFi-стримингового сервиса «Звук».
Нюша призналась, что отказывалась комментировать отношения с рэпером не только из-за тайного характера их романа.
«Есть свои внутренние моменты и переживания. Если я не готова говорить, тогда еще больно переживаю. Когда все прошло, я готова об этом сообщать», — рассказала звезда.
Напомним, отношения музыканты начали в 2014 году. Роман пара скрывала. О нем стало известно в 2016 году, когда Егор Крид выпустил песню, посвященную разрыву с Нюшей.
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