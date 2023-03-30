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3 часа назад

Фото обнаженного Джареда Лето вызвало споры среди интернет-пользователей

Мира Маркина

Актер и музыкант Джаред Лето опубликовал на странице в популярной социальной сети фотографию с голым торсом. Снимок удивил фолловеров артиста.

На фотографии 51-летний музыкант появился в бейсболке и спортивных брюках. Снимок Лето сопроводил подписью «miss you xx» (буквально «скучаю по тебе»).

Соцсети

Подкачанный торс Джареда восхитил подписчиков артиста.

«51 еще никогда не выглядел так хорошо», «Выглядит, как скульптура», – написали они в комментариях к фотографии.

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Многих фанатов артиста заинтриговала и подпись к снимку. Достоверно о личной жизни звезды ничего не известно.

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