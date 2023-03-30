Актер и музыкант Джаред Лето опубликовал на странице в популярной социальной сети фотографию с голым торсом. Снимок удивил фолловеров артиста.
На фотографии 51-летний музыкант появился в бейсболке и спортивных брюках. Снимок Лето сопроводил подписью «miss you xx» (буквально «скучаю по тебе»).
Подкачанный торс Джареда восхитил подписчиков артиста.
«51 еще никогда не выглядел так хорошо», «Выглядит, как скульптура», – написали они в комментариях к фотографии.
Многих фанатов артиста заинтриговала и подпись к снимку. Достоверно о личной жизни звезды ничего не известно.
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