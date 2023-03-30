Поп-исполнительница Катя Лель сообщила, что перед сном и после пробуждения использует святую воду. Она рассказала об этом "Московскому комсомольцу".

Артистка подчеркнула, что не увлекается мистикой, хотя относится к таким вещам с осторожностью. В частности, черную кошку на улице она обязательно обойдет, если встретит.

Катя Лель также скептически настроена по отношению к гаданию, визуализации желаний и другим подобным практикам. На ее взгляд, человеческая сила духа сильнее низкочастотных вибраций.

Певице неоднократно подбрасывали предметы, которые специально заговорили на вред, но она не боялась таких "подарков". Лель уверена, что тех, кто желает другим зла, оно настигнет с двойной силой.