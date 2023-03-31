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2 часа назад

Телеведущая Лена Летучая объяснила отказ от съемок обнаженной значимостью репутации

Мира Маркина

В своем Telegram-канале телеведущая Елена Летучая затронула тему съемок в эротических журналах. Звезда раскрыла отношение к таким предложениям и их влияние на карьеру.

По словам 44-летней телезвезды, ей часто предлагали откровенные фотосессии, когда она работала в программе «Ревизорро».

«Я, как журналист, который занимается социально значимыми вопросами, не могла представить себя обнаженной на страницах глянца», — объяснила свою позицию Летучая.

Летучая рассказала о смертельно опасном случае из жизни

Телеведущая заявила, что репутация имеет для нее большое значение. А из-за эротических съемок образ борца за справедливость мог быть испорчен, считает Летучая.

Ранее мы писали, как откровенный снимок 51-летнего Джареда Лето удивил соцсети.

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