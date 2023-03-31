В своем Telegram-канале телеведущая Елена Летучая затронула тему съемок в эротических журналах. Звезда раскрыла отношение к таким предложениям и их влияние на карьеру.

По словам 44-летней телезвезды, ей часто предлагали откровенные фотосессии, когда она работала в программе «Ревизорро».

«Я, как журналист, который занимается социально значимыми вопросами, не могла представить себя обнаженной на страницах глянца», — объяснила свою позицию Летучая.