Дочь Иосифа Пригожина призналась, что ее избивал бывший

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная Пригожина в соцсетях рассказала о том, что бывший возлюбленный ее бил.

Фото: Соцсети Соцсети

Даная призналась, что о побоях семье не рассказывала и скрывала следы от ударов.

«Мне было так плохо! Меня тошнило. А бил меня молодой человек по голове, по лицу...», — вспомнила дочь продюсера.

По ее словам, она не могла понять, за что мужчина ее бьет, а когда побои повторились, она смогла уйти. Даная считает, что мужчина, ударивший женщину однажды, сделает это снова.

Причем, по словам Данаи, ее бывший возлюбленный позже попал в тюрьму.

Сейчас девушка замужем, и ее супруг полицейский. О своем выборе Даная не жалеет.