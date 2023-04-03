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39 минут назад

Дочь Иосифа Пригожина призналась, что ее избивал экс-бойфренд

Диана Товсепова

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная Пригожина в соцсетях рассказала о том, что бывший возлюбленный ее бил.

Дочь Иосифа Пригожина призналась, что ее избивал бывший
Фото: СоцсетиСоцсети

Даная призналась, что о побоях семье не рассказывала и скрывала следы от ударов.

«Мне было так плохо! Меня тошнило. А бил меня молодой человек по голове, по лицу...», — вспомнила дочь продюсера.

По ее словам, она не могла понять, за что мужчина ее бьет, а когда побои повторились, она смогла уйти. Даная считает, что мужчина, ударивший женщину однажды, сделает это снова.

Дочери Пригожина пришлось стать водителем такси

Причем, по словам Данаи, ее бывший возлюбленный позже попал в тюрьму.

Сейчас девушка замужем, и ее супруг полицейский. О своем выборе Даная не жалеет.

Ранее мы писали о том, что Валерия дружит с бывшей женой Пригожина.

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