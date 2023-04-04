«Меня это не волнует. Честно говоря, совсем нет, потому что я их не знаю. У этих людей нет жизней, и почему меня это должно волновать? Я никогда их не встречу, они ведь роботы, понимаешь?» — заявил спортсмен, добавив, что игнорирование хейтеров лишь еще больше злит их.