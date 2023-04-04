Футболист Жерар Пике рассказал о нападках поклонников бывшей возлюбленной Шакиры
После разрыва с певицей Шакирой на бывшего защитника Жерара Пике обрушилось много хейта. В беседе с Херарду Ромеро он рассказал, как справляется с таким давлением, пишет Page Six.
Спортсмен признался, что по началу чувствовал себя очень плохо из-за нападок. «Дошло до того, что, если бы я позволил всей это ненависти добраться до меня, я бы бросился со скалы», — признался он.
Однако потом Пике поменял отношение к ситуации. Для сохранения душевного равновесия он предпочел не принимать это на свой счет.
«Меня это не волнует. Честно говоря, совсем нет, потому что я их не знаю. У этих людей нет жизней, и почему меня это должно волновать? Я никогда их не встречу, они ведь роботы, понимаешь?» — заявил спортсмен, добавив, что игнорирование хейтеров лишь еще больше злит их.
Ранее мы писали о том, что мать Пике напала на Шакиру.