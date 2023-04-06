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1 час назад

Дочь Евгения Кафельникова показала фото в эффектном бикини

Диана Товсепова

Модель Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала в соцсетях фотографию в бикини.

Дочь Евгения Кафельникова показала фото в эффектном бикини
Фото: СоцсетиСоцсети

24-летняя модель с ангельской внешностью показала подписчикам фото, на котором она позирует в эффектном черном бикини на фоне заката на берегу океана.

Соцсети

В подписи к фото девушка намекнула, что могла бы сыграть Барби в новом одноименном голливудском фильме Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли.

«Дайте мне знать, если ищете еще одну Барби», — иронично заявила Алеся.

Напомним, в 2021 году Кафельникова в браке с бизнесменом Георгием Петришином родила дочь Киару.

Уже в 2023 году Алеся дефилировала в модных показах мировых брендов в Лондоне и Париже, а также снималась в рекламных кампаниях Jacob Lee и Love Republic.

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Ранее мы писали о том, что модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов.

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