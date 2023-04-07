Барановская сообщила, что еще может родить ребенка

Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала в интервью deti.mail.ru, что хотела бы родить четвертого ребенка.
Звезда призналась, что она не скрывает своего желания стать мамой еще раз. Но ей важно, чтобы рядом был человек, с которым она могла бы создать семью. Как объяснила Юлия Барановская, у ребенка должны быть мама и папа, а рожать "для себя" ей не хотелось бы. Также телеведущая отметила, что она «не держит в голове» возраст, после которого она точно не будет рожать. В этом вопросе она будет полагаться на мнение врачей.
Напомним, что Юлия Барановская уже воспитывает троих детей, родившихся от футболиста Андрея Аршавина. Расставание со спортсменом прошло не слишком гладко, но в 2019 году он вновь начал общаться со своими детьми.