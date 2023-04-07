Барановская сообщила, что еще может родить ребенка

Звезда призналась, что она не скрывает своего желания стать мамой еще раз. Но ей важно, чтобы рядом был человек, с которым она могла бы создать семью. Как объяснила Юлия Барановская, у ребенка должны быть мама и папа, а рожать "для себя" ей не хотелось бы. Также телеведущая отметила, что она «не держит в голове» возраст, после которого она точно не будет рожать. В этом вопросе она будет полагаться на мнение врачей.