Сын Новиковой госпитализирован в тяжелом состоянии

14-летний сын певицы Ксении Новиковой Мирон был экстренно госпитализирован. Причиной этому послужило нападение его одноклассника, увлекающегося единоборствами. Подросток получил множество переломов, в том числе тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает Teleprogramma.pro.

Инцидент, который привел к драке, произошел из-за нелестных высказываний однокашника Мирона в адрес его мамы. Это сильно разозлило Мирона, который потребовал извинений. Задира сначала согласился на условия, но после уроков напал на Мирона и избил его. К сожалению, последствия этого инцидента были крайне тяжелыми.

Адвокат артистки Маргарита Гаврилова подтвердила масштаб травм, полученных Мироном: «У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме».

Родители нападающего не желают разрешить конфликт, предлагая извинения и помощь только через третьих лиц. Они отказываются обсуждать возмещение ущерба. Новикова решила не оставлять это без внимания и намерена подать в суд на атаковавшего и потребовать компенсацию за материальный и моральный вред.