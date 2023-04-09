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1 час назад

«Чудовищный инцидент»: сын экс-солистки «Блестящих» Ксении Новиковой госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения

Катерина Саломе

14-летний сын певицы Ксении Новиковой Мирон был экстренно госпитализирован. Причиной этому послужило нападение его одноклассника, увлекающегося единоборствами. Подросток получил множество переломов, в том числе тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает Teleprogramma.pro.

Сын Новиковой госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент, который привел к драке, произошел из-за нелестных высказываний однокашника Мирона в адрес его мамы. Это сильно разозлило Мирона, который потребовал извинений. Задира сначала согласился на условия, но после уроков напал на Мирона и избил его. К сожалению, последствия этого инцидента были крайне тяжелыми.

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Адвокат артистки Маргарита Гаврилова подтвердила масштаб травм, полученных Мироном: «У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме».

Родители нападающего не желают разрешить конфликт, предлагая извинения и помощь только через третьих лиц. Они отказываются обсуждать возмещение ущерба. Новикова решила не оставлять это без внимания и намерена подать в суд на атаковавшего и потребовать компенсацию за материальный и моральный вред.

Ранее мы писали о том, что Самойлова раскрыла самочувствие дочери после драки в школе.

Звёзды,Маргарита Гаврилова,Ксения Новикова,
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