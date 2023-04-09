Личность новой пассии профессор не раскрывает. Однако признается, что в отношениях они стараются избегать конфликтов и споров. Более того, Сафронов старается показывать ей свою заботу и любовь, даря подарки, включая как практические, так и более сентиментальные вещи. Среди них украшения, которые принадлежали его матери.

Но Сафронов признается, что не всегда все было так гладко в его личной жизни. Он вспомнил про брак с Франческой, с которой у него был ребенок. Несмотря на то, что они поженились, у них было много проблем, связанных с гражданством девушки и ее страхом депортации. Позже их брак закончился разводом, и судебным разбирательством: женщина пыталась все отсудить у экс-мужа. Этот опыт научил его не спешить с браком.