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3 часа назад

Художник Никас Сафронов рассказал, как балует новую пассию

Катерина Саломе

За плечами художника Никаса Сафронова несколько неудачных браков. Хотя сейчас он счастлив с новой избранницей, жениться он не собирается, пишет Starhit.

Личность новой пассии профессор не раскрывает. Однако признается, что в отношениях они стараются избегать конфликтов и споров. Более того, Сафронов старается показывать ей свою заботу и любовь, даря подарки, включая как практические, так и более сентиментальные вещи. Среди них украшения, которые принадлежали его матери.

5 главных причин для развода: мнение ученых

Но Сафронов признается, что не всегда все было так гладко в его личной жизни. Он вспомнил про брак с Франческой, с которой у него был ребенок. Несмотря на то, что они поженились, у них было много проблем, связанных с гражданством девушки и ее страхом депортации. Позже их брак закончился разводом, и судебным разбирательством: женщина пыталась все отсудить у экс-мужа. Этот опыт научил его не спешить с браком.

«С возрастом понимаешь, что ты женат на искусстве. Оно тебя никогда не предаст и никому не отдаст», — подчеркнул художник.

Ранее мы писали о том, что Сафронов раскрыл причину развода с супругой.

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