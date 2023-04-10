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«Сестренка скоро будет»: продюсер Яна Рудковская поделилась планами

В спортивном комплексе "ВТБ Арена" прошло грандиозное ледовое шоу "Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны". После выступления Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская встретились с журналистами, где продюсер отвечала на вопросы, в том числе и о возможном прибавлении в семье.

В ответ на вопрос о возможности прибавления в семействе, Рудковская ответила уверенно, что "сестренка скоро будет". Ее в этом намерении поддерживает супруг, который признался, что мечтает о дочке, пишет Super.ru.

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Однако, их сын Саша, более известный как Гном Гномыч, энтузиазм родителей не поддерживает. Он заявил, что против появления сестры. Но его отец не считает это окончательным решением и заявил, что они еще будут обсуждать этот вопрос.

Ранее мы писали о том, что Мадонна озвучила пять правил для своих детей.

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