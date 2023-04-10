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81-летняя телеведущая Марта Стюарт рассказала, как ей удается сохранять молодость

81-летняя телеведущая Марта Стюарт, которая прославилась своими советами по домашним делам, раскрыла секреты сохранения своей молодости.

Соцсети

В комментариях в соцсетях звезду спросили, как ей удается сохранять внешность. По ее словам, она правильно питается и трижды в неделю занимается пилатесом.

Стюарт отметила, что она редко употребляет спиртное и не курит.

При этом раз в неделю 81-летняя звезда катается на лошади и ежедневно пьет сок из различной зелени.

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Ранее мы писали о секретах молодости популярных зарубежных звезд.

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