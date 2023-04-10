81-летняя телеведущая Марта Стюарт рассказала, как ей удается сохранять молодость
81-летняя телеведущая Марта Стюарт, которая прославилась своими советами по домашним делам, раскрыла секреты сохранения своей молодости.
Соцсети
В комментариях в соцсетях звезду спросили, как ей удается сохранять внешность. По ее словам, она правильно питается и трижды в неделю занимается пилатесом.
Стюарт отметила, что она редко употребляет спиртное и не курит.
При этом раз в неделю 81-летняя звезда катается на лошади и ежедневно пьет сок из различной зелени.
Ранее мы писали о секретах молодости популярных зарубежных звезд.