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44 минуты назад

Жена Ивлева назвала свое коронное блюдо

Мария Каткова

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия рассказала о том, какое ее блюдо муж хвалит больше всего. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам девушки, она чаще всего готовит завтрак своему супругу. Ее коронное блюдо — вареные яйца за две минуты. Сам Ивлев говорит, что они получаются у супруги "мастерски".

Жена шеф-повара Константина Ивлева выложила фото без одежды

В одном из интервью шеф-повар признавался, что как-то выкинул яичницу, приготовленную супругой, так как в ней были остатки скорлупы. Он отметил, что готовка — не самое лучшее качество Валерии.

Ранее сообщалось, что молодая жена Ивлева ответила на слухи о роли в его разводе.

Звёзды,Видео,Константин Ивлев,
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