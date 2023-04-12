Жена Ивлева назвала свое коронное блюдо

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия рассказала о том, какое ее блюдо муж хвалит больше всего. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам девушки, она чаще всего готовит завтрак своему супругу. Ее коронное блюдо — вареные яйца за две минуты. Сам Ивлев говорит, что они получаются у супруги "мастерски".

В одном из интервью шеф-повар признавался, что как-то выкинул яичницу, приготовленную супругой, так как в ней были остатки скорлупы. Он отметил, что готовка — не самое лучшее качество Валерии.