"Выдаете желаемое за действительное. Сплетням — стоп! Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное — я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", – подчеркнул Киркоров.