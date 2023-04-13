Певец Киркоров ответил на слухи о своем двойнике
Филипп Киркоров в своих соцсетях ответил на слухи о том, что его подменяет двойник.
Не так давно артист сменил имидж, после чего фанаты заподозрили, что у Киркорова появился двойник.
Однако певец это отрицает:
"Выдаете желаемое за действительное. Сплетням — стоп! Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное — я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", – подчеркнул Киркоров.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самочувствии Киркорова после пластики.