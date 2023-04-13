Мария Погребняк прокомментировала слухи о разводе с мужем

Блогер Мария Погребняк прокомментировала слухи о разводе с футболистом Павлом Погребняком в YouTube-шоу "Алена, блин!".

По словам Марии, разлада в их семье нет, и слухи не имеют ничего общего с реальностью. Погребняк шутливо добавила: самым обидным оказалось то, что СМИ писали, якобы она съехала от мужа из особняка, однако никакого особняка у них нет:

"Вот у меня вопрос: "Пога [сокращенная фамилия мужа – прим.ред.], где особняк? Я что-то не поняла, почему мы на квартире живем?" Особняка нет за городом, и вот это, кстати, обидно. Хотелось бы его уже приобрести.".

Далее Мария добавила, что не любит обсуждать личную жизнь. Она напомнила, что они в браке с Павлом уже более 17 лет и воспитывают троих сыновей, которых травмируют сплетни об их родителях:

"То есть люди, которые это пишут, должны осознавать, что хотят они или не хотят, они в первую очередь делают больно нашим детям".