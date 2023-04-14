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18 минут назад

«Это был ужас»: певец Юлиан рассказал о неудавшемся браке

Катерина Саломе

Эстрадный певец Юлиан и его коллега Анастасия поженились в 2019-м, но их брак продержался всего год и три месяца. Юлиан объяснил в YouTube-шоу «PROжизнь», почему не получилось сохранить отношения с женщиной, которую он знал более 20 лет.

«Это был ужас»: Юлиан рассказал о неудавшемся браке
Фото: Кадр из YouTube-шоу «PROжизнь»Кадр из YouTube-шоу «PROжизнь»

Если Анастасия была замужем уже семь раз, то для Юлиана это был первый брак. Юлиан сожалеет о свадьбе с певицей и признается, что совершил ошибку, поставив штамп. Он думал, что они могут прожить вместе остаток жизни, но их взгляды оказались слишком разными. Анастасия, по словам Юлиана, была сложной и диктаторской. Они ссорились, мирились, но в итоге поняли, что не могут жить вместе.

«То, что мы не подходим друг другу, стало известно сразу. Это был ужас! Мы начали взрывать друг другу головы, и я понял, что не могу больше», — поделился артист.

После развода они перестали общаться, но спустя время снова стали контактировать и даже гастролировали вместе. Юлиан и Анастасия решили остаться друзьями, хотя поняли, что любовь и дружба — это разные вещи. Юлиан считает, что Насте нужен подкаблучник, а он не такой.

Звездные пары, которые давно вместе и не собираются жениться

Анастасия вернулась к своему бывшему мужу, а Юлиан предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Он считает, что не стоит бежать в загс и ставить на свою жизнь штамп, и что лучше всего сохранять свои личные дела в тайне.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк прокомментировала слухи о разводе с мужем.

Звёзды,Мария Погребняк,
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