«Это был ужас»: Юлиан рассказал о неудавшемся браке

Эстрадный певец Юлиан и его коллега Анастасия поженились в 2019-м, но их брак продержался всего год и три месяца. Юлиан объяснил в YouTube-шоу «PROжизнь», почему не получилось сохранить отношения с женщиной, которую он знал более 20 лет.

Фото: Кадр из YouTube-шоу «PROжизнь» Кадр из YouTube-шоу «PROжизнь»

Если Анастасия была замужем уже семь раз, то для Юлиана это был первый брак. Юлиан сожалеет о свадьбе с певицей и признается, что совершил ошибку, поставив штамп. Он думал, что они могут прожить вместе остаток жизни, но их взгляды оказались слишком разными. Анастасия, по словам Юлиана, была сложной и диктаторской. Они ссорились, мирились, но в итоге поняли, что не могут жить вместе.

«То, что мы не подходим друг другу, стало известно сразу. Это был ужас! Мы начали взрывать друг другу головы, и я понял, что не могу больше», — поделился артист.

После развода они перестали общаться, но спустя время снова стали контактировать и даже гастролировали вместе. Юлиан и Анастасия решили остаться друзьями, хотя поняли, что любовь и дружба — это разные вещи. Юлиан считает, что Насте нужен подкаблучник, а он не такой.

Анастасия вернулась к своему бывшему мужу, а Юлиан предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Он считает, что не стоит бежать в загс и ставить на свою жизнь штамп, и что лучше всего сохранять свои личные дела в тайне.