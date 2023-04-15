«Закрывают на это глаза»: Боня объяснила мужские измены

«Закрывают на это глаза»: Виктория Боня объяснила мужские измены
Телеведущая и модель в эфире YouTube-шоу «Начало» порассуждала о том, почему мужчины изменяют.
Виктория считает, что в изменах мужчин виноваты сами женщины, которые зачем-то хотят видеть рядом с собой именно такого партнера. Звезда отметила, что часто женщины прекрасно знают, что мужчины им изменяют, но не предпринимают никаких действий, чтобы прекратить это.
"Закрывают на это глаза и продолжают дальше жить, как будто ничего не произошло", — сказала Виктория.
Боня предположила, что таким образом эти женщины закрывают какие-то свои гештальты.
Виктория отметила, что женщине стоит задуматься, если мужчина ей изменил. И искать причину следует, прежде всего в себе, полагает звезда.
«Я подумаю, как я это создала, где я что-то не додала, что человек изменяет», — заявила Боня о себе, если бы с ней произошла такая ситуация.