«Закрывают на это глаза»: Боня объяснила мужские измены

Виктория считает, что в изменах мужчин виноваты сами женщины, которые зачем-то хотят видеть рядом с собой именно такого партнера. Звезда отметила, что часто женщины прекрасно знают, что мужчины им изменяют, но не предпринимают никаких действий, чтобы прекратить это.