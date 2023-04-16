Певица Кристина Орбакайте опубликовала фото с отцом в день его рождения
Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала на странице в социальной сети фотографию со своим отцом – цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Трогательный снимок стал частью поздравления с днем рождения.
16 апреля отец артистки отмечает 78-летие.
«С днем рождения, папа!» — подписала фотографию звезда.
Напомним, мать Кристины, Алла Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В этом браке у Примадонны родилась дочь. Пара решила развестись, когда Кристине было два года. В интервью Орбакайте рассказывала, что детство чаще всего проводила с бабушками и дедушками – в Литве и Москве. Родители будущей певицы и актрисы часто гастролировали по стране.
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