Орбакайте опубликовала фото с отцом в день его рождения

Напомним, мать Кристины, Алла Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В этом браке у Примадонны родилась дочь. Пара решила развестись, когда Кристине было два года. В интервью Орбакайте рассказывала, что детство чаще всего проводила с бабушками и дедушками – в Литве и Москве. Родители будущей певицы и актрисы часто гастролировали по стране.