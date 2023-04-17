Актриса Настасья Самбурская в соцсетях показала фото, на котором позирует в бикини, и раскрыла свой вес во время диеты.

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На фото звезда позировала в ванной комнате в белом раздельном купальнике, который отлично подчеркивал ее подтянутую фигуру. Актриса, которая сейчас находится на Бали рассказала, что скорректировала свой рацион по совету врача и на две недели отказалась от сахарозаменителей и сахара, глютена, молока, дрожжей, картофеля, соусов, дареных на масле продуктов и даже от фруктов.

По словам Самбурской, выдержать такую диету морально очень тяжело. Звезда советует запастись успокоительными препаратами, потому как из-за таких жестких ограничений возникает ощущение, что " в вас бес вселился".

При этом артистка отметила, что питалась так по рекомендации врача-эндокринолога, а не по желанию, но уверенна, что это не вредно.

Актриса также призналась, что сейчас ее вес составляет 58,5 килограмма.