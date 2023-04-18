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42 минуты назад

49-летняя Наташа Королева показала фигуру в бикини

Катерина Саломе

49-летняя поп-певица Наташа Королева опубликовала новый ролик в своих соцсетях. Артистка продемонстрировала свою фигуру в купальнике, дополнив образ накидкой из круизной коллекции, созданной вместе с дизайнером на основе ее песен.

Как сообщила звезда, они представляют летнюю коллекцию по мотивам любимых композиций, включая модель «Ласточка». Она добавила, что довольна результатом, и он получился «очень красивый».

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В интервью Королева призналась, что старается сохранять форму и уделяет время физическим упражнениям. Она также упомянула, что черпает вдохновение у 67-летней народной артистки России Ларисы Долиной, которая смогла сбросить 20 килограммов веса за год и продолжает удерживать свою форму.

Ранее мы писали о том, что 48-летняя Судзиловская показала фигуру в бикини.

Звёзды,Видео,Наташа Королева,
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