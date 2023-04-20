«Надо проверить на ДНК»: поклонников поразило фото Преснякова

Владимир Пресняков-младший в социальных сетях поделился снимком, который привлек внимание подписчиков. На интерес поклонников обратило внимание издание «7 дней».

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На коллаже из свежих и архивных фото изображены сам Владимир Пресняков и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

И если свежий снимок, не котором запечатлены певцы, ничем особо не примечателен, то старые фотографии исполнителей вызвали бурю эмоций у подписчиков.

Поклонники поразились сходству Владимира и Андрея в молодости. Оба носили длинные волосы и, по уверению фолловеров, выглядели, как братья.

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«Может, один папа?», — предположили в комментариях.

Звездам даже посоветовали сделать тест ДНК: «Надо проверить на ДНК, что-то тут не то, слишком похожи».