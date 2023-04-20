В марте стало известно, что звездная пара Самойлова-Джиган не живут вместе. О причинах разрыва обе стороны молчат, но поклонники все еще не верят в то, что их любимцы расстались насовсем. Рэпера и его супругу просят помириться.

Не стал исключением и коллега Джигана, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, сообщает StarHit.

Цой попросил Самойлову простить мужа и позволить ему вернуться в семью. Свою просьбу он высказал в форме песни, в которой говорит, что Джиган теперь «орел без гнезда».