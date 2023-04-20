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«Орел без гнезда»: Анатолий Цой просит Оксану Самойлову простить Джигана

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В марте стало известно, что звездная пара Самойлова-Джиган не живут вместе. О причинах разрыва обе стороны молчат, но поклонники все еще не верят в то, что их любимцы расстались насовсем. Рэпера и его супругу просят помириться.

Не стал исключением и коллега Джигана, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, сообщает StarHit.

Цой попросил Самойлову простить мужа и позволить ему вернуться в семью. Свою просьбу он высказал в форме песни, в которой говорит, что Джиган теперь «орел без гнезда».

Что сейчас происходит в браке Оксаны Самойловой и Джигана

Напомним, что Оксана Самойлова уже намекала на возможный развод с мужем из-за того, что он принимал запрещенные вещества, но все же дала ему еще один шанс. Что произошло в звездной семье на этот раз, неизвестно.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об отношениях с бывшими мужьями.

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