«Орел без гнезда»: Анатолий Цой просит Оксану Самойлову простить Джигана
В марте стало известно, что звездная пара Самойлова-Джиган не живут вместе. О причинах разрыва обе стороны молчат, но поклонники все еще не верят в то, что их любимцы расстались насовсем. Рэпера и его супругу просят помириться.
Не стал исключением и коллега Джигана, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, сообщает StarHit.
Цой попросил Самойлову простить мужа и позволить ему вернуться в семью. Свою просьбу он высказал в форме песни, в которой говорит, что Джиган теперь «орел без гнезда».
Напомним, что Оксана Самойлова уже намекала на возможный развод с мужем из-за того, что он принимал запрещенные вещества, но все же дала ему еще один шанс. Что произошло в звездной семье на этот раз, неизвестно.