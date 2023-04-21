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Анна Семенович нашла способ справиться с "самоедством"

Популярная российская исполнительница Анна Семенович довольно откровенна со своими подписчиками в соцсетях и рассказывает им о своей жизни. И не так давно она поделилась тем, что страдает от самоедства. Об этом также пишет Центральная Служба Новостей.

Но Анна Семенович не только пожаловалась, но и нашла решение, а добрый совет ей дала ее подруга - Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу. По рекомендации спортсменки, Анна, которая в прошлом также была спортсменкой, но занималась фигурным катанием, записалась на бокс.

Анна Семенович полагает, что бокс поможет ей избавиться от негативных мыслей и угнетенного состояния. Также артистка обещала рассказать о том, как проходят тренировки и каких результатов ей удалось достичь.

Анна Семенович пожалела, что не смогла стать наложницей султана

Ранее Анна Семенович объяснила, почему держит в тайне личность возлюбленного.

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