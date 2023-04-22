"Пошло и безвкусно": популярная певица раскритиковала звезд на ММКФ

"Пошло и безвкусно": популярная певица раскритиковала наряды звезд на ММКФ
Популярная певица Виктория Цыганова раскритиковала наряды знаменитостей на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Об этом сообщает Starhit.
В частности, Цыганова нелестно высказалась об образах актрис Настасьи Самбурской, Анны Хилькевич, блогера Иды Галич и певицы Жасмин:
«Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!», – подчеркнула Виктория.
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