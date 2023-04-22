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"Пошло и безвкусно": популярная певица раскритиковала наряды звезд на ММКФ

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Популярная певица Виктория Цыганова раскритиковала наряды знаменитостей на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Об этом сообщает Starhit.

"Пошло и безвкусно": популярная певица раскритиковала звезд на ММКФ
© РИА Новости

Самбурская показала фигуру в бикини во время диеты и раскрыла свой вес

В частности, Цыганова нелестно высказалась об образах актрис Настасьи Самбурской, Анны Хилькевич, блогера Иды Галич и певицы Жасмин:

«Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!», – подчеркнула Виктория.

Ранее "Рамблер" рассказывал о значении голубого банта на нарядах звезд на "Оскаре".

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