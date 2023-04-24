Сын Сафронова рассказал, как отец отреагировал на его брак

Дмитрий, один из наследников Никаса Сафронова, недавно второй раз женился. Как и перед первым браком, его отец попытался убедить его обдумать свое решение, но безуспешно.

Решение сына озадачило Никаса Степановича, и он вспомнил в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ свои опасения перед первым браком Дмитрия 20 лет назад. Несмотря на то, что Никас помогал своему сыну финансово, он не давал ему благословения на первый брак, который закончился разводом через три месяца.

Никас Степанович снова попросил своего сына серьезно задуматься о своем выборе, учитывая то, что Дмитрий знал свою невесту всего 6 месяцев. Он не смог присутствовать на свадьбе из-за отсутствия в Москве, и вообще не особенно стремился ее посетить, так как не знал невесту и ее семью достаточно хорошо.

Тем не менее, Дмитрий проигнорировал советы отца и женился на своей избраннице. Никас Степанович понимает решение своего сына, но все же пытался предостеречь его. В конечном итоге Никас потеплел к новой родственнице и признал, что она красивая девушка.

Молодожены будут жить у невесты, которая является коренной москвичкой, в квартире, купленной мамой Дмитрия. В настоящее время пара находится в Сочи, где Дмитрий работает.