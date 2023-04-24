61-летняя Екатерина Андреева показала фото из картофельной бани

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала в своих соцсетях фото из картофельной бани во время поездки в Бутан.

Ведущая иронично отметила, что картошку можно не только готовить, но и использовать для создания атмосферной картофельной бани. Бутанцы, по ее словам, соединили полезное с приятным, в резудльтате чего получилась "экстравещь". Написала актриса под кадрами из ванной, расположенной прямо в картофельном поле.