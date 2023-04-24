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61-летняя Екатерина Андреева показала фото из картофельной бани

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61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала в своих соцсетях фото из картофельной бани во время поездки в Бутан.

61-летняя Екатерина Андреева показала фото из картофельной бани
© Соцсети

Ведущая иронично отметила, что картошку можно не только готовить, но и использовать для создания атмосферной картофельной бани. Бутанцы, по ее словам, соединили полезное с приятным, в резудльтате чего получилась "экстравещь". Написала актриса под кадрами из ванной, расположенной прямо в картофельном поле.

Соцсети

Пользователи были в восторге от интересной идеи и внешности Екатерины.

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