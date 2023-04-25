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3 часа назад

40-летняя певица Наталья Подольская разделась до нижнего белья и показала фигуру

Катерина Саломе

Наталья Подольская, известная 40-летняя певица, выложила бэкстейдж-видео со съемки, на котором она показывает свою фигуру в ковбойских чапах и нижнем белье. Ролик появился в ее соцсетях.

Артистка дополнила свой образ аксессуарам: шляпой, массивными золотыми браслетами, бусами, серьгами и металлическим поясом. На видео она распустила волосы и сделала акцент на глазах черными стрелками.

49-летняя Королева показала фигуру в бикини

Соцсети

Певица добавила, что всегда считала себя ковбоем. Ее поклонники не могли удержаться от восхищения и описали ее как красавицу, диву, огонь и восторгались ее ярко горящими глазами.

Ранее мы писали о том, что Самбурская показала тело в бикини и раскрыла свой вес.

Звёзды,Видео,Наталья Подольская,
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