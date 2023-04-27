57-летняя Херли показала фигуру в бикини

Британская актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в социальных сетях фотографию с отдыха, на которой позирует в бикини.

На кадрах звезда запечатлена в зеленом купальнике собственного бренда одежды Elizabeth Hurley Beach. 57-летняя актриса сделала снимки во время отдыха на Мальдивах.

Фанаты Элизабет Херли восхитились ее внешним видом в комментариях. Пользователи написали, что знаменитость "вечно молода" и "выглядит прекрасно".

Соцсети