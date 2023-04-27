Актриса Сальма Хайек опубликовала в социальных сетях провокационную фотографию коллеги по фильму "Супер Майк: Последний танец" Ченнинга Татума.
На снимке актер запечатлен практически без одежды: знаменитость позирует в гримерке в одном нижнем белье.
56-летняя Сальма Хайек опубликовала фото в честь дня рождения Ченнинга Татума. 26 апреля ему исполнилось 43 года.
"Тот из нас, кто не тренировался каждый день, остался в одежде", — подписала публикацию актриса.
Сальма Хайек и Ченнинг Татум снялись вместе в фильме "Супер Майк: Последний танец", премьера которого состоялась в феврале 2023 года.