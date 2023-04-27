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19 минут назад

Актриса Сальма Хайек показала обнаженного Ченнинга Татума

Мира Маркина

Актриса Сальма Хайек опубликовала в социальных сетях провокационную фотографию коллеги по фильму "Супер Майк: Последний танец" Ченнинга Татума.

На снимке актер запечатлен практически без одежды: знаменитость позирует в гримерке в одном нижнем белье.

56-летняя Сальма Хайек опубликовала фото в честь дня рождения Ченнинга Татума. 26 апреля ему исполнилось 43 года.

Соцсети

"Тот из нас, кто не тренировался каждый день, остался в одежде", — подписала публикацию актриса.

Сальма Хайек и Ченнинг Татум снялись вместе в фильме "Супер Майк: Последний танец", премьера которого состоялась в феврале 2023 года.

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Ранее Сальма Хайек поделилась фотографией себя в бикини.

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