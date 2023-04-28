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Певец Соколовский раскрыл детали грядущей свадьбы

Певец Влад Соколовский в соцсетях раскрыл детали предстоящей свадьбы с певицей Ангелиной Сурковой.

В мае 2022 года у артистов родился сын Дэвид, а летом Влад сделал Ангелине предложение. С тех пор новостей о свадьбе не было, но на днях Соколовский поделился подробностями торжества.

Комик Андрей Бебуришвили рассказал, сколько будет стоить его свадьба

Музыкант рассказал о том, что они с возлюбленной планируют свадьбу в Италии. По словам звезды, праздник пройдет в сентябре или октябре.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что дочь Александра Малинина потратит на свадьбу миллионы.

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