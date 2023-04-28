Певица Юлия Михальчик в беседе с изданием StarHit защитила продюсера Александра Шульгина после обвинений Яны Чуриковой в его адрес.

Во время третьей "Фабрики звезд" 38-летний Шульгин заинтересовался 18-летней Михальчик. Продюсер даже предложил Юлии выйти за него замуж, но их роман продлился лишь две недели.

В 2019 году Михальчик рассказала, что Александр нередко вел себя с ней грубо и агрессивно. Не так давно это подтвердила телеведущая Яна Чурикова:

"Он — абьюзер! Происходила реальная манипуляция. Очень неприятно на это смотреть, когда понимаешь все, творится г******й ад и стыд".

В ответ на обвинения Чуриковой в адрес Шульгина Юлия высказалась сдержанно:

"Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане".

На вопрос о том, верит ли Михальчик в то, что Шульгин избивал певицу Валерию, когда они были в браке, певица отказалась отвечать.