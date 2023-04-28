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Телезвезда Хлои Кардашьян показала шрам после удаления опухоли на лице

Телезвезда Хлои Кардашьян показала, как выглядело ее лицо после удаления опухоли на лице. Фото звезды появились в таблоиде Daily Mail.

Хлои Кардашьян показала шрам после удаления опухоли на лице
© Hulu
Hulu

Кардашьян продемонстрировала последствия операции на лице в тизере нового сезона шоу The Kardashians. Хлои также рассказала, как проходил послеоперационный период:

"Меланома смертельно опасна. Это намного серьезнее, чем я предполагала".

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Мать Хлои Крис Дженнер добавила, что после операции ее дочь практически не могла спать и очень сильно похудела.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кортни Кардашьян раскритиковали за фотосессию с едой на унитазе.

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