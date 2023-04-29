Актриса Бонни Райт, сыгравшая роль Джинни Уизли, и ее супруг Эндрю Лококо ожидают первенца.

Об этом актриса сама сообщила в социальных сетях.

Райт решила сама рассказать поклонникам о радостной новости, не дожидаясь, пока это сделают журналисты.

Соцсети

На личной странице в социальной сети Бонни призналась, что они с мужем с нетерпением ожидают рождения малыша. Родителями им предстоит стать, по словам актрисы, в конце этого года.

Напомним, что за Эндрю Лококо Бонни Райт вышла замуж в марте 2022 года. Затягивать с пополнением в семье супруги, как видим, не стали.