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Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт впервые станет мамой

Актриса Бонни Райт, сыгравшая роль Джинни Уизли, и ее супруг Эндрю Лококо ожидают первенца.

Об этом актриса сама сообщила в социальных сетях.

Райт решила сама рассказать поклонникам о радостной новости, не дожидаясь, пока это сделают журналисты.

Соцсети

На личной странице в социальной сети Бонни призналась, что они с мужем с нетерпением ожидают рождения малыша. Родителями им предстоит стать, по словам актрисы, в конце этого года.

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Напомним, что за Эндрю Лококо Бонни Райт вышла замуж в марте 2022 года. Затягивать с пополнением в семье супруги, как видим, не стали.

Ранее стало известно, что Дэниел Рэдклифф стал отцом.

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