Наоми Уоттс спровоцировала слухи о замужестве

Фанаты заметили кольцо с бриллиантом на левой руке актрисы, сообщает издание «7 дней».

© Кадр из фильма "Цыганка"

Фотографы запечатлели актрису на улице Нью-Йорка, на руке звезды сверкало кольцо.

Правда, сама Уотс информацию о том, что приняла предложение своего возлюбленного Билли Крудапа не подтвердила. Но и опровергать слухи актриса не торопится.

Информацией о помолвке Наоми, кажется, делиться не собирается. Более того, актриса отвечает на вопросы об этом максимально неоднозначно. В одном из телешоу Уотс заявила, что это «тайна, покрытая туманом».