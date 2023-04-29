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Наоми Уоттс спровоцировала слухи о замужестве

Фанаты заметили кольцо с бриллиантом на левой руке актрисы, сообщает издание «7 дней».

Наоми Уоттс спровоцировала слухи о замужестве
© Кадр из фильма "Цыганка"

Фотографы запечатлели актрису на улице Нью-Йорка, на руке звезды сверкало кольцо.

Правда, сама Уотс информацию о том, что приняла предложение своего возлюбленного Билли Крудапа не подтвердила. Но и опровергать слухи актриса не торопится.

Информацией о помолвке Наоми, кажется, делиться не собирается. Более того, актриса отвечает на вопросы об этом максимально неоднозначно. В одном из телешоу Уотс заявила, что это «тайна, покрытая туманом».

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Состоится ли в ближайшее время свадьба, пока не слишком понятно, но актриса умело подогревает интерес поклонников к своей персоне.

Ранее Анна Хилькевич ответила на слухи о разводе.

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