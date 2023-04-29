Наоми Уоттс спровоцировала слухи о замужестве
Фанаты заметили кольцо с бриллиантом на левой руке актрисы, сообщает издание «7 дней».
Фотографы запечатлели актрису на улице Нью-Йорка, на руке звезды сверкало кольцо.
Правда, сама Уотс информацию о том, что приняла предложение своего возлюбленного Билли Крудапа не подтвердила. Но и опровергать слухи актриса не торопится.
Информацией о помолвке Наоми, кажется, делиться не собирается. Более того, актриса отвечает на вопросы об этом максимально неоднозначно. В одном из телешоу Уотс заявила, что это «тайна, покрытая туманом».
Состоится ли в ближайшее время свадьба, пока не слишком понятно, но актриса умело подогревает интерес поклонников к своей персоне.