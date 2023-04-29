По словам специалиста, на модификацию внешности поп-король потратил около трех миллионов рублей. Самой дорогой операцией стала скульптурная липосакция тела, благодаря которой у Киркорова появился спортивный рельеф без диет и тренировок. Такая операция, по подсчетам специалиста, обходится в сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей.