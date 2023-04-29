Пластический хирург Блинова оценила стоимость операций Филиппа Киркорова
Виктория Блинова, пластический хирург, рассказала, сколько могли стоить пластические операции Филиппа Киркорова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, на модификацию внешности поп-король потратил около трех миллионов рублей. Самой дорогой операцией стала скульптурная липосакция тела, благодаря которой у Киркорова появился спортивный рельеф без диет и тренировок. Такая операция, по подсчетам специалиста, обходится в сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Помимо липосакции артист также сделал фейслифтинг, подтяжку лица, операцию на ягодицы, липофиллинг или ввел филлеры, а также блефаропластику.
Ранее сообщалось, что Киркоров рассказал о самочувствии после очередной пластики.