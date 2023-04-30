$80.51-1.0588.37-1.83

Певица Ани Лорак сделала неожиданное признание о личной жизни

Певица Ани Лорак не понаслышке знает, что такое абьюз. В беседе с woman.ru она призналась, что была в таких отношениях.

Личность токсичного партнера звезда не раскрыла. Но она поделилась, как она незаметно "растворилась" в этом человеке, а затем стала жертвой его манипуляций.

Звезды, которые заключили брак с непубличными людьми

Лорак отметила, что в таких ситуациях важно любить и уважать себя, а не просто оправдывать поведение партнера. Она советует резко реагировать на любые проявления агрессии и унижения в отношениях. Исполнительница также подчеркнула важность того, чтобы партнер уважал ее и проявлял заботу и внимание.

Ранее мы писали о том, что у певицы Ани Лорак заметили кольцо на безымянном пальце.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий