Певица Ани Лорак не понаслышке знает, что такое абьюз. В беседе с woman.ru она призналась, что была в таких отношениях.

Личность токсичного партнера звезда не раскрыла. Но она поделилась, как она незаметно "растворилась" в этом человеке, а затем стала жертвой его манипуляций.

Лорак отметила, что в таких ситуациях важно любить и уважать себя, а не просто оправдывать поведение партнера. Она советует резко реагировать на любые проявления агрессии и унижения в отношениях. Исполнительница также подчеркнула важность того, чтобы партнер уважал ее и проявлял заботу и внимание.