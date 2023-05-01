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Экс-солист «Миража» Роман Жуков рассказал об образе жизни в девяностые

В интервью каналу PROжизнь (выпуск доступен на YouTube) российский музыкант Роман Жуков в подробностях рассказал о вечеринках и их последствиях, с которыми столкнулся на пике славы.

Экс-солист «Миража» рассказал о вечеринках на пике славы
© Кадр из видео

Роман Жуков вошел в первый состав группы «Мираж». Коллектив быстро обрел популярность у слушателей. Многочисленные концерты перемежались не менее частыми безбашенными вечеринками – в том числе с коллегами.

«В этот период было много алкоголя, коньяка этого. (...) Я Виктору Салтыкову доставал в Питере из унитаза его телефон», — признался музыкант.

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Сам Салтыков в интервью неоднократно отмечал, что в те годы действительно злоупотреблял алкоголем. Однако смог в конце концов избавиться от пагубной привычки.

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