Экс-солист «Миража» рассказал о вечеринках на пике славы

В интервью каналу PROжизнь (выпуск доступен на YouTube) российский музыкант Роман Жуков в подробностях рассказал о вечеринках и их последствиях, с которыми столкнулся на пике славы.

Роман Жуков вошел в первый состав группы «Мираж». Коллектив быстро обрел популярность у слушателей. Многочисленные концерты перемежались не менее частыми безбашенными вечеринками – в том числе с коллегами.

«В этот период было много алкоголя, коньяка этого. (...) Я Виктору Салтыкову доставал в Питере из унитаза его телефон», — признался музыкант.

Сам Салтыков в интервью неоднократно отмечал, что в те годы действительно злоупотреблял алкоголем. Однако смог в конце концов избавиться от пагубной привычки.