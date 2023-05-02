Певец Филипп Киркоров высказался о новом романе своего отца
Певец Филипп Киркоров прокомментировал новые отношения своего 90-летнего отца Бедроса Киркорова. Свое мнение он высказал во время финала программы "Маска".
Исполнитель раскритиковал роман родителя. Он также назвал Бедроса "сказочником", раз тот верит в будущее с молодой избранницей.
Напомним, что Бедрос Киркоров объявил о разрыве отношений с женой Людмилой Смирновой, с которой он прожил более 20 лет. Эта новость вызвала скандал и причинила боль исполнителю хита "Лучший город земли".
Ранее мы писали о том, что Бедрос Киркоров и его помощница прокомментировали слухи о романе.