Супруга актера Кевина Костнера подала на развод

Супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

49-летняя жена голливудской звезды написала в заявлении о "непримиримых разногласиях" с супругом. Однако настоящая причина развода пока неизвестна.

Кристин Баумгартнер попросила суд о совместной опеке над детьми: у пары три ребенка. Аналогичный запрос поступил от Кевина Костнера. Также супруга актера настаивает на материальной поддержке, которая положена женщинам в США после развода.