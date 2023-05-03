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Супруга актера Кевина Костнера подала на развод

Супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

49-летняя жена голливудской звезды написала в заявлении о "непримиримых разногласиях" с супругом. Однако настоящая причина развода пока неизвестна.

Кристин Баумгартнер попросила суд о совместной опеке над детьми: у пары три ребенка. Аналогичный запрос поступил от Кевина Костнера. Также супруга актера настаивает на материальной поддержке, которая положена женщинам в США после развода.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер прожили в браке 18 лет: супруги поженились в 2004 году.

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