Супруга актера Кевина Костнера подала на развод
Супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.
49-летняя жена голливудской звезды написала в заявлении о "непримиримых разногласиях" с супругом. Однако настоящая причина развода пока неизвестна.
Кристин Баумгартнер попросила суд о совместной опеке над детьми: у пары три ребенка. Аналогичный запрос поступил от Кевина Костнера. Также супруга актера настаивает на материальной поддержке, которая положена женщинам в США после развода.
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер прожили в браке 18 лет: супруги поженились в 2004 году.