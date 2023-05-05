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Just Jared: Брак Кевина Костнера распадается из-за измены актера

Новость о разводе стала неожиданностью для голливудской звезды Кевина Костнера. Однако причина, по которой его супруга Кристин Баумгартнер решила расторгнуть брак, банальна. Ее назвали редакторы портала Just Jared.

Сообщается, что разлад в семье мог возникнуть из-за романа Костнера с одной из участниц съемочной группы «Йеллоустоуна» (в этом сериале актер сыграл главную роль). И «личные причины», по которым Кевин решил покинуть проект после пятого сезона, тоже связаны с этим.

Супруга актера Кевина Костнера подала на развод

Имя потенциальной любовницы не раскрывается. В некоторых изданиях появилась информация о беременности девушки.

Сам Кевин Костнер никак не комментирует ситуацию. Его официальный представитель заявил, что «обстоятельства, которые он (Костнер – прим.ред.) не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака».

68-летний актер намерен вернуть жену.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как Хилькевич ответила на слухи о разводе.

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