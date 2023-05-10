Митя Фомин рассказал, как называет свою мать

Артист Митя Фомин рассказал, какими прозвищами называет свою мать. Об этом он сообщил в интервью Леди Mail.ru.

По словам певца, он всегда обращается к матери по имени на публике. При присутствии посторонних он называет ее по имени и отчеству.

При личном обращении он может назвать ее Тамара, а также другими прозвищами: Тамарочка-Лапочка и Тамарочка-Палочка, так как у нее отчество Павловна.

Он также отметил, что мать для него — безусловный авторитет, поэтому артист доверяет ее мнению. Он всегда прислушивается и к похвале, и к критике.