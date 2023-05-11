Певица Шакира ответила на слухи о романе с актером Томом Крузом
Певица Шакира и актер Том Круз вместе пришли на гонку "Формулы-1" в Майами, после чего появились слухи об их романе. Источник из окружения артистки рассказал, что она думает об отношениях с голливудской звездой.
По его словам, Шакира не заинтересована в романе с Томом Крузом и считает появившиеся слухи "забавными". Певица заявила, что они хорошо провели время вместе, но "на этом все закончилось".
На данный момент Шакира не стремится к отношениям. Знаменитость сосредоточена на своей карьере и детях и не ищет свиданий:
"Он был очень мил, и она наслаждалась его обществом, но в данный момент ее не интересуют свидания ни с ним, ни с кем-то еще. У нее много дел", - приводит слова близкого к певице источника издание US Weekly.