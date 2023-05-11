Певица Анна Семенович рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По словам певицы, она сделала процедуру в достаточно дорогой клинике. Заморозка яйцеклеток обошлась ей в 160 тысяч рублей. Как призналась Семенович, для нее это очень важно. Таким образом она решила подстраховать себя, чтобы потом зачать ребенка.

"У меня есть яйцеклетки — здоровые, хорошие, генетически проверенные", — сказала артистка.

При этом Семенович успела заморозить яйцеклетки еще до того, как заболела коронавирусной инфекцией.