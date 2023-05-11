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Певица Анна Семенович рассказала, сколько потратила на заморозку яйцеклеток

Певица Анна Семенович рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По словам певицы, она сделала процедуру в достаточно дорогой клинике. Заморозка яйцеклеток обошлась ей в 160 тысяч рублей. Как призналась Семенович, для нее это очень важно. Таким образом она решила подстраховать себя, чтобы потом зачать ребенка.

"У меня есть яйцеклетки — здоровые, хорошие, генетически проверенные", — сказала артистка.

При этом Семенович успела заморозить яйцеклетки еще до того, как заболела коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в интервью певица призналась, что у нее новый роман. Она состоит в гостевых отношениях с мужчиной, который работает между Россией и Европой. По словам Семенович, она — самодостаточная женщина, которая хорошо чувствует себя в одиночестве.

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Ранее Семенович рассказала, почему выбрала «гостевые отношения».

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