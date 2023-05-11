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Дочь певца Александра Малинина показала похожего на отца жениха

Дочь российского певца Александра Малинина Устинья показала фотографию своего жениха на ужине с родителями в Лондоне. Молодой человек по имени Зак оказался юной копией артиста.

22-летняя дочь артиста Устинья учится в музыкальной академии в Лондоне. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Заком. Долгое время они дружили, но потом отношения переросли в романтические.

Супруга Малинина рассказала, что ей очень нравится выбор дочери Устиньи. По ее словам, молодой человек окружает ее заботой и вниманием.

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Свадьба дочери Малинина и ее жениха состоится в этом году в Великобритании.

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