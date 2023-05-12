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Актер Евгений Стычкин назвал себя неидеальным отцом

Звезда отечественного кино и телевидения Евгений Стычкин рассказал, почему считает себя неидеальным родителем. Его цитирует издание «СтарХит» со ссылкой на журнал «Атмосфера».

Стычкин о семье: «Мне кажется, я так себе папаша»
© РИА Новости

Стычкин женился дважды. Первый брак с пианисткой Екатериной Сканави распался в 2009 году. Но уже три года спустя актер сделал предложение коллеге Ольге Сутуловой. Несколько лет супруги не решались стать родителями. Только в 2020 году родился Михаил – самый младший наследник актера.

Евгений признался, что не может считать себя идеальным отцом.

«Мне кажется, я так себе папаша. Мои старшие дети смеются, что папа способен на проявление любви (...) прямо пропорционально количеству прочитанных ими книг. Это, конечно, (...) преувеличение с их стороны. Но не ложь», – заявил артист.

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По словам актера, со временем его взгляды на семью поменялись, поэтому он решился на партнерские роды. Когда Михаил появился на свет, Евгений был рядом с супругой и новорожденным сыном.

Напомним, всего у Евгения Стычкина пятеро детей: есть трое наследников, рожденных в первом браке и старшая дочь от студенческих отношений с однокурсницей.

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