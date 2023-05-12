Недавно голливудский актер Роберт Де Ниро удивил поклонников новостью о появлении на свет еще одного наследника. Имя и пол ребенка новоиспеченный отец сообщил журналистке Гейл Кинг, пишет таблоид Daily Mail.

Во время разговора с журналисткой актер подтвердил, что матерью ребенка стала его молодая возлюбленная Тиффани Чен. Беременность была желанной для обоих партнеров. Теперь же Де Ниро стал отцом девочки. Малышку назвали Джиа Вирджиния.

Напомним, всего у Роберта Де Ниро семь детей. Кроме Джии Вирджинии он официально является отцом двух дочерей Хелен (11) и Дрины (51), а также четверых сыновей – Рафаэля (46), Эллиота, близнецов Аарона и Джулиана (27).