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Актер Роберт Де Ниро раскрыл пол и имя новорожденного наследника

Недавно голливудский актер Роберт Де Ниро удивил поклонников новостью о появлении на свет еще одного наследника. Имя и пол ребенка новоиспеченный отец сообщил журналистке Гейл Кинг, пишет таблоид Daily Mail.

Во время разговора с журналисткой актер подтвердил, что матерью ребенка стала его молодая возлюбленная Тиффани Чен. Беременность была желанной для обоих партнеров. Теперь же Де Ниро стал отцом девочки. Малышку назвали Джиа Вирджиния.

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Напомним, всего у Роберта Де Ниро семь детей. Кроме Джии Вирджинии он официально является отцом двух дочерей Хелен (11) и Дрины (51), а также четверых сыновей – Рафаэля (46), Эллиота, близнецов Аарона и Джулиана (27).

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